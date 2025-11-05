  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Штаб организации ветеранов СВО "Держава" начал работу в Тюмени

Общество, 18:38 05 ноября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Штаб организации ветеранов СВО "Держава" начал работу в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

“Теперь у наших бойцов есть место, где можно собраться, обсудить дела, пообщаться с единомышленниками. Настоящий дом, в котором тепло и по-особенному спокойно”, – написал в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Держава" объединяет тех, кто знает цену службе и взаимовыручке. Под руководством Олега Ямпольского организация уже сегодня берется за серьезные дела – помогает товарищам и их семьям, занимается патриотическим воспитанием молодежи, развивает социальные инициативы.

Тюменское отделение входит в Ассоциацию ветеранов специальной военной операции. Сегодня в области создано 15 отделений "Державы". До конца 2025 года они появятся во всех муниципалитетах.

“Перед "Державой", как и перед правительством области и партией "Единая Россия", стоит общая задача – чтобы каждый участник СВО чувствовал внимание и поддержку”, – заключил глава региона.

# Александр Моор , ветераны

