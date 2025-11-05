  • 5 ноября 20255.11.2025среда
Форум "День знаний для предпринимателей" пройдет в Тюмени 11 ноября

Общество, 18:56 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "День знаний для предпринимателей" пройдет в Тюмени 11 ноября.

Это событие, где власть, бизнес и общественность встречаются ради честного, открытого диалога.

Предприниматели поделятся опытом, представители власти ответят на вопросы, HR-специалисты обсудят, как удержать кадры и вернуть престиж рабочим профессиям.

Главная тема 2025 года — человек труда: тот, кто создаёт, строит, изобретает и делает своими руками то, на чём держится экономика региона.

Участие бесплатное – по регистрации.

На форум приглашают тех, кому близка тема развития, уважения к труду и честного разговора.

Организатор: ТРО ООО "Деловая Россия". Генеральный партнер: "Русские сезоны". Стратегический партнер: "Армада".

Мероприятие проводится при поддержке правительства Тюменской области.

# предпринимательство , форум

