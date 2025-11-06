  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
Более 30 семей объединил традиционный спортивный турнир в Тюменском округе

Общество, 17:16 06 ноября 2025

администрация Тюменского округа | Фото: администрация Тюменского округа

33 семьи - 99 жителей Тюменского муниципального округа - поучаствовали в традиционных соревнованиях "Мама, папа, я – спортивная семья" в рамках программы "Спорт России". В этом году площадкой турнира стал Центр физкультурной и спортивной работы в Червишево, сообщает администрация округа.

В группе участников с детьми 6-8 лет отличилась семья Маркович из онохинского сельского поселения. В группе с детьми постарше - 9-10 лет - первое место заняли Колпащиковы из Винзилинского поселения, в старшей группе (с детьми 11-12 лет) - семья Гурьевых из Горьковского сельского поселения.

Все команды отмечены дипломами, памятными подарками, победители - кубками соревнований.

# массовый спорт , семьи , Тюменский округ

