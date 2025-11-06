Память погибших при исполнении служебного долга полицейских почтили в Тюмени

| Фото: Александр Аксёнов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксёнов, ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, состоялась в Тюмени. Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Максим Афанасьев, представители депутатского корпуса, ветераны и действующие сотрудники и руководство ОВД собрались у мемориала павшим правоохранителям у здания УМВД региона 6 ноября.

"Для меня, как и для всех сотрудников, это святой день памяти тех, кто служил, служит и будет служить в органах внутренних дел, - поделился генерал-майор юстиции в отставке Юрий Ястребов. - Наш долг - чтить память наших бойцов, которые, защищали закон и правопорядок как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время".

Память погибших сотрудников почтили минутой молчания. В завершении церемонии собравшиеся возложили цветы и венки.

На мемориале нанесены имена более 200 тюменцев, в областном центре продолжают увековечивать память героев. Так, одна из улиц города носит имя старшего сержанта милиции Фёдора Щербакова, посмертно награждённого орденом Красной Звезды. Именем Героя России Тимура Мухутдинова, погибшего в Дагестане названа улица в его родном селе Ембаево.

"В этом году День памяти сотрудников органов внутренних дел особенный. Он проходит в год восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" писатель, краевед, общественный деятель и председатель общественного совета регионального УМВД Александр Петрушин.

Он подчеркнул, что именно работники органов внутренних дел в первую очередь являются защитниками правопорядка, безопасности, сохранения собственности и имущества, прав и свобод граждан нашей страны.

"Губернатором Александром Моором 2025 год объявлен Годом героев. И сотрудники УМВД России по Тюменской области тоже стоят в этом ряду героев, потому что во всех сражениях, во всех локальных вооружённых конфликтах они принимали и принимают участие. Сводный отряд тюменской полиции с 1993 года по-прежнему находится в командировках в регионах с тревожной, напряжённой оперативной обстановкой", - напомнил Александр Петрушин.

По его словам, этим людям помогает отношение граждан к их службе, понимание, поддержка и доверие населения.

Николай Ступников