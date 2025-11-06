  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области снизилась на 12% за неделю

Общество, 18:10 06 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 12% снизилась за неделю заболеваемость ОРВИ в Тюменской области. Эпидпорог среди возрастных групп и совокупного населения не превышен, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Сделать это лучше до начала подъема заболеваемости, чтобы организм успел сформировать иммунитет. На сегодняшний день в Тюменской области привиты свыше 800 тысяч человек.

Специалисты напоминают, что вакцинация является самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений. Прививки в первую очередь рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом. К ним относятся люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Кроме того, в группе риска – маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

# вакцинация , грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

