Виртуальные концертные залы Тюменской области претендуют на всероссийские премии

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

ВКЗ из Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска представили свои практики на Всероссийский конкурс лучших виртуальных концертных залов. Всего от региона подано 18 заявок, в том числе, от залов, открытых рамках национального проекта "Культура", сообщает региональный департамент культуры.

Конкурс, учредителем которого является Минкультуры России, призван выявить наиболее успешный опыт по расширению аудитории и обменяться творческими достижениями. Победители получат денежные гранты на развитие своей деятельности и укрепление материально-технической базы.

Тюменская область уже имеет успешный опыт участия в этом проекте. По итогам конкурсов прошлых лет в число лучших в стране входили виртуальные концертные залы Ишимского округа, Тобольска и Ишима.