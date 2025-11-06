В Тюмени родным погибших бойцов СВО передали госнаграды

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Торжественная церемония передачи государственных наград родным и близким военнослужащих, погибших при выполнении заданий в ходе специальной военной операции, состоялась в администрации Тюмени.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Жукова посмертно награжден Александр Андреевич Пахнев. Награду передали супруге погибшего Анне.

Также вместе вручили ордена Мужества родственникам военнослужащих.

“Готовясь к церемонии, я имел возможность ознакомиться с биографиями героев. Каждый из них проявил невероятное мужество и отвагу, защищая нашу Родину. Их имена навсегда останутся в истории страны и города, а в наших сердцах — как живое воплощение настоящего героизма и патриотизма”, – написал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Подвиги бойцов, отдавших свои жизни за Родину, всегда будут примером для будущих поколений, убежден мэр.