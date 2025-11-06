  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
В Тюмени родным погибших бойцов СВО передали госнаграды

Общество, 17:56 06 ноября 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Торжественная церемония передачи государственных наград родным и близким военнослужащих, погибших при выполнении заданий в ходе специальной военной операции, состоялась в администрации Тюмени.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Жукова посмертно награжден Александр Андреевич Пахнев. Награду передали супруге погибшего Анне.

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Также вместе вручили ордена Мужества родственникам военнослужащих.

“Готовясь к церемонии, я имел возможность ознакомиться с биографиями героев. Каждый из них проявил невероятное мужество и отвагу, защищая нашу Родину. Их имена навсегда останутся в истории страны и города, а в наших сердцах — как живое воплощение настоящего героизма и патриотизма”, – написал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Подвиги бойцов, отдавших свои жизни за Родину, всегда будут примером для будущих поколений, убежден мэр.

# вручение госнаград , Максим Афанасьев , СВО

