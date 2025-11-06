Тюменец Артур Милованов – в десятке сильнейших пловцов-ветеранов России

| Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области

Ветеран СВО Артур Милованов успешно выступил на Всероссийском кубке "Защитников Отечества" по плаванию на призы заслуженного мастера спорта Андрея Арбузова в Самаре. Он вошел в ТОП-10 лучших спортсменов страны.

Как сообщили в тюменском филиале фонда “Защитники Отечества”, в соревнованиях участвовали 100 ветеранов из 25 регионов России. Артур с честью представил Тюменскую область и филиал фонда, доказав, что сила духа и целеустремленность творят чудеса.

После выступления Артур передал всем тюменцам теплый привет и поблагодарил за поддержку.