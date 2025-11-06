  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тюменец Артур Милованов – в десятке сильнейших пловцов-ветеранов России

Спорт, 18:08 06 ноября 2025

филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области

Ветеран СВО Артур Милованов успешно выступил на Всероссийском кубке "Защитников Отечества" по плаванию на призы заслуженного мастера спорта Андрея Арбузова в Самаре. Он вошел в ТОП-10 лучших спортсменов страны.

Как сообщили в тюменском филиале фонда “Защитники Отечества”, в соревнованиях участвовали 100 ветеранов из 25 регионов России. Артур с честью представил Тюменскую область и филиал фонда, доказав, что сила духа и целеустремленность творят чудеса.

После выступления Артур передал всем тюменцам теплый привет и поблагодарил за поддержку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:08 06.11.2025Тюменец Артур Милованов – в десятке сильнейших пловцов-ветеранов России
15:21 05.11.2025Тюменский фигурист вошел в тройку лучших на всероссийских соревнованиях
14:09 04.11.2025Чемпионат Тюменской области по зимнему плаванию посвятили Дню народного единства
20:47 03.11.2025Тюменские дошкольники выполнили нормативы ГТО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора