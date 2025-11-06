  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
В Тюмени продлен прием врачей-травматологов, хирургов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках

Общество, 20:14 06 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Прием врачей-травматологов, хирургов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках продлен в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщает, что 6 и 7 ноу в связи с погодными условиями в Тюмени прием вышеуказанных врачей продлен до 23 часов в поликлиниках по адресам:

- Городская поликлиника №3 (ул. Садовая, 135а; ул. М. Горького, 39);

- Городская поликлиника №5 (ул. Вьюжная, 6а; ул. Московский тракт, 35а);

- Городская поликлиника №6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 97; ул. Парфенова, 40);

- Городская поликлиника №8 (ул. Ватутина , 10б);

- Городская поликлиника №12 (ул. Пермякова, 76к5; ул. Народная, 6/1);

- Городская поликлиника №17 (ул. Монтажников, 41к1);

- Поликлиника ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России (ул. Беляева, 1);

- Областная больница №19 (Тюмень, ул. Авторемонтная, 2; п. Боровский ул. Ленинградская, 16 к.1; с. Каскара, ул. Школьная, 3а).

"Вы можете обратиться в данные филиалы без предварительной записи в случае травмирования вне зависимости от наличия прикрепления к данной медицинской организации. Специалисты проведут врачебный осмотр, диагностику и дадут рекомендации", - подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области.

