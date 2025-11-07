Юные спортсмены из Тюменской области сыграют в русские шашки

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Тюменской области по русским шашкам пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 9 ноября.

Как сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и

дополнительного образования, на старт выйдут около 150 юных спортсменов из Тюмени, Тюменского, Заводоуковского, Голышмановского, Исетского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Юргинского и Ярковского округов.

Среди участников состязаний - победитель первенства УФО Владимир Герасимов из Тюмени, призеры первенства УФО Айсин Салават из Тюменского округа и Софья Кадочникова из Голышманово. Наиболее острое соперничество ожидается в группе 2013-2015 г.р. как у юношей, так и у девушек, где на призовые места претендуют по 5-6 участников соревнований.

Победители в каждой возрастной группе получат путевки на первенство УФО по русским шашкам, которое пройдет в Челябинске в 2026 году.