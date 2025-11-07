На "Госуслугах" появится опция уведомлений о пропавших людях

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

На "Госуслугах" появится опция уведомлений о пропавших людях. Новую функцию портала "Госуслуги" анонсировал на межрегиональном форуме "ЛизаАлерт" глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Пользователи смогут добровольно подключить уведомления о поиске пропавших людей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ..

"Мы считаем, что каждый пользователь „Госуслуг“ должен иметь возможность дать согласие на получение таких уведомлений, — отметил Шадаев. — Поскольку портал преимущественно используется с мобильных устройств, мы можем настраивать геотаргетированные оповещения именно в тех районах, где ведутся поиски".

Уведомления будут приходить только тем, кто заранее выразил согласие на их получение. Функция направлена на повышение оперативности поисковых работ и вовлечение граждан в помощь волонтерским службам — без ущерба для личной конфиденциальности.