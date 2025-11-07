  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
Более 100 представителей Тюменского округа обучили навыкам кибербезопасности

Общество, 13:25 07 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 100 представителей социальной сферы Тюменского округа обучили основам кибербезопасности и противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Участие в семинаре приняли инспекторы по охране детства, педагоги, работники домов культуры, спортивных школ, библиотекари, сообщает администрация муниципалитета.

Спикером выступил заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Тюменской области Ярослав Ильин. Он акцентировали внимание на современных методах киберпреступлений, звонках и сообщениях от якобы представителей силовых ведомств, учреждений здравоохранения, образования.

"Цель мошенников – ввести человека в состояние ступора, а затем путем угроз и шантажа выведать у жертвы нужную информацию или даже вынудить ее стать соучастником преступлений террористического или диверсионного характера", - отметила оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Тюменской области Елена Шпаченко.

Отдельно в ходе семинара обсудили тему задействования мошенниками дропперов для вывода денег и дальнейшего финансирования экстремистских и террористических группировок.

Администрация Тюменского округа | Фото: Администрация Тюменского округа

# антитеррор , кибермошенники

