Пресс-конференция о безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции на тему "Закрытие навигационного периода и обеспечение безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Оказание помощи человеку получившему переохлаждение в результате провала под лёд" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тюменской области Илья Лемзяков, главный внештатный специалист по первой помощи департамента здравоохранения Тюменской области, врач скорой медицинской помощи г. Тюмени Ирина Сковбель.