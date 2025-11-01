Тюменские студенты стали призерами всероссийских киберучений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского госуниверситета стали призерами Всероссийских киберучений, которые прошли в Екатеринбурге. Команды соревновались в навыках атаки и защиты: атакующие искали и эксплуатировали уязвимости на инфраструктуре, а защитники расследовали атаки и составляли отчеты.

Второе место среди команд-защитников заняли студенты Школы компьютерных наук ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. В составе команды учащиеся направлений "Компьютерная безопасность" и "Информационная безопасность автоматизированных систем": Даниил Базанов, Даниил Малышкин, Максим Морозов, Кирилл Дьяков, Илья Григорьев. Тренер команды — доцент академического департамента Школы компьютерных наук Искандер Зулькарнеев.

В прошлом году студенты ТюмГУ выиграли международные соревнования и всероссийские киберучения. В сентябре команда вуза стала лучшей атакующей командой на киберучениях в рамках Kazan Digital Week.