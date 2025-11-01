Тюмень примет международный проект-конкурс "Таланты России"

Международный проект-конкурс "Таланты России" пройдет в Тюмени в Доме культуры и творчества "Торфяник" 21 декабря. Прием заявок осуществляется до 15 декабря, сообщили в департаменте культуры администрации Тюмени.

Конкурс посвящен идее патриотизма, единства народа и величия России как страны с богатой историей и культурой. Мероприятие направлено на укрепление национальной идентичности и гордости за свою страну.

Участники проявят себя в двух направлениях: "Искусство сочинения и сценической постановки" (хореография, цирк, театр, театр моды), "Звуковой ряд и эстетика музыкального номера" (вокал, инструментал). Участвовать могут дети старше 5 лет и взрослые. Конкурсные работы оценит профессиональное жюри.

Более подробная информация представлена в положении.