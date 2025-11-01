  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
  • USD81,2257
    EUR93,8365
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тюмень примет международный проект-конкурс "Таланты России"

Общество, 08:49 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный проект-конкурс "Таланты России" пройдет в Тюмени в Доме культуры и творчества "Торфяник" 21 декабря. Прием заявок осуществляется до 15 декабря, сообщили в департаменте культуры администрации Тюмени.

Конкурс посвящен идее патриотизма, единства народа и величия России как страны с богатой историей и культурой. Мероприятие направлено на укрепление национальной идентичности и гордости за свою страну.

Участники проявят себя в двух направлениях: "Искусство сочинения и сценической постановки" (хореография, цирк, театр, театр моды), "Звуковой ряд и эстетика музыкального номера" (вокал, инструментал). Участвовать могут дети старше 5 лет и взрослые. Конкурсные работы оценит профессиональное жюри.

Более подробная информация представлена в положении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы , талантливые дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:40 10.11.2025Кратковременные осадки и сильный ветер ожидаются в Тюменской области
10:29 10.11.2025Пресс-конференция о безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период
10:18 10.11.2025Встречи с писателями организуют для жителей Тюмени 12 ноября
10:07 10.11.2025В Тюмени на несколько часов перекроют участок улицы Кирова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора