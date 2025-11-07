Проект развития берега озера Круглое в Тюмени представили на фестивале "Зодчество"

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Проект комплексного развития побережья озера Круглое в Тюмени представили на XXIII Международном архитектурном фестивале "Зодчество" в Москве. С ним ознакомились первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и жюри фестиваля во главе с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях глава Тюмени Максим Афанасьев.

Глава города напомнил, что это первый для города проект комплексного освоения прибрежной территории озера, совмещающий несколько функций. Рекреационная зона включает живописные парки, пляжи и плавучие сады. Спортивная функция представлена школой водных видов спорта и клубом пляжного волейбола. Образовательно-научную функцию усилят благодаря кампусу международного уровня.

Центральной достопримечательностью территории станет концертный зал, возведенный прямо на берегу озера и объединяющий оба берега оригинальным мостом с отдельной пешеходной зоной.

Отмечается, что эксперты высоко оценили инновационность и продуманность мастер-плана проекта.