  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Проект развития берега озера Круглое в Тюмени представили на фестивале "Зодчество"

Общество, 17:49 07 ноября 2025

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Проект комплексного развития побережья озера Круглое в Тюмени представили на XXIII Международном архитектурном фестивале "Зодчество" в Москве. С ним ознакомились первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и жюри фестиваля во главе с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях глава Тюмени Максим Афанасьев.

Глава города напомнил, что это первый для города проект комплексного освоения прибрежной территории озера, совмещающий несколько функций. Рекреационная зона включает живописные парки, пляжи и плавучие сады. Спортивная функция представлена школой водных видов спорта и клубом пляжного волейбола. Образовательно-научную функцию усилят благодаря кампусу международного уровня.

Центральной достопримечательностью территории станет концертный зал, возведенный прямо на берегу озера и объединяющий оба берега оригинальным мостом с отдельной пешеходной зоной.

Отмечается, что эксперты высоко оценили инновационность и продуманность мастер-плана проекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , пляж

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 07.11.2025Военные хирурги провели практикум для тюменских врачей
19:47 07.11.2025Жителям Тюменской области напоминают об опасности тонкого льда
19:45 07.11.202544 жителя Исетского района подали заявки на газификацию домов
19:21 07.11.2025Тюменские дорожники оперативно устранили колею на улицах Широтной и Пермякова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора