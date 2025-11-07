Тюменские дорожники оперативно устранили колею на улицах Широтной и Пермякова

За оперативность в проведении ямочного ремонта проезжей части на улицах Широтной и Пермякова поблагодарил дорожников глава Тюмени Максим Афанасьев.

Глава города рассказал, что в ходе объезда было выявлено, что на этих участках образовалась колея, требующая срочного вмешательства.

"Решение проблемы нельзя было откладывать до весны, поэтому дорожники нашли вариант поправить ситуацию и оперативно приступили к работам", - сообщил Максим Афансьев.

Для ремонта использовался современный материал — щебеночно-мастичный асфальтобетон, который наносился с помощью нового асфальтоукладочного комплекса.

"Эта технология обеспечит безопасное движение транспорта зимой и предотвратит дальнейшее разрушение дороги. Полный ремонт с заменой дорожного покрытия на улице Широтной запланирован на следующий строительный сезон", - отметил глава города.