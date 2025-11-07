  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тюменцы бесплатно сдали 213 тонн автопокрышек

Общество, 19:14 07 ноября 2025

Более 213 тонн автопокрышек сдали жители Тюмени в рамках экологической акции, проходившей в областном центре с 15 октября по 5 ноября.

Горожане могли бесплатно сдать автомобильные покрышки во всех четырех административных округах города.

Лидерами стали автовладельцы из Восточного АО, они сдали более 65 тонн.

# экология

