Тюменские врачи спасли упавшего с высоты ребенка

Общество, 08:59 08 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребенок получил множественные травмы при падении с большой высоты в Тюмени в сентябре. Пациентка поступила в Областную клиническую больницу № 2 в крайне тяжелом состоянии. Требовалась безотлагательная помощь мультидисциплинарной команды, сообщает пресс-служба медучреждения.

В результате обследования у девочки выявили: закрытую травму брюшной полости, разрыв печени и селезенки, кровотечение, закрытую травму грудной клетки, контузию, разрыв обоих легких, ушиб сердца, ЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести, множественные переломы нижних конечностей, лицевого скелета.

Хирурги быстро остановили внутренние кровотечения, проведя лапаротомию и дренирование брюшной полости. Челюстно-лицевые хирурги провели репозицию и фиксацию верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов. Травматологи выполняли первичную хирургическую обработку ран и иммобилизацию поврежденных конечностей. На всех этапах операции анестезиолого-реанимационная бригада продолжала пытаться стабилизировать состояние пациентки, выполнялась гемотрансфузия. После проведенных хирургических мероприятий ребенка перевели в анестезиолого-реанимационное отделение № 1 детского стационара для интенсивной терапии.

"Пациентка провела 166 часов в медикаментозной коме на продленной ИВЛ, все это время за ее жизнь боролось множество специалистов. На всех этапах, начиная со скорой помощи, каждый из специалистов выполнил свою работу профессионально – именно это и дало шанс ребенку выжить", - поделился врач анестезиолог-реаниматолог ОКБ №2, к.м.н. Александр Ахматов.

После стабилизации состояния ребенка перевели в отделение травматологии и ортопедии детского стационара для долечивания и реабилитации. Сейчас она выписана в удовлетворительном состоянии.

﻿
