Средняя зарплата в Тюменской области вырастит до 116 тысяч рублей

Рост средних зарплат до 116,4 тыс. рублей прогнозируют в Тюменской области в ближайшие три года. Это учитывалось при планировании бюджета региона.

Как сообщает "Вслух.ру", подразумевается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника. При базовом варианте в 2026 году она составит 101,1 тыс. рублей, в 2027 - 108,8 тыс., в 2028 - 116,4 тыс.

Напомним, что по итогам восьми месяцев 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций составила 90 тыс. 142 руб. Это на 11,5% больше, чем год назад.