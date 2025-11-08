  • 8 ноября 20258.11.2025суббота
Врачи Медицинского города обнаружили у тюменца два серьёзных заболевания

Общество, 16:58 08 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения в правом лёгком обнаружили у 70-летнего жителя Тюменской области на флюорографическом снимке. На дообследовании в Медицинском городе КТ с контрастированием выявила небольшой узелок размером 12 мм. Врачи заподозрили злокачественное новообразование верхней доли лёгкого и решили провести хирургическое лечение.

"С учётом размеров очага и стадии заболевания пациенту была показана радикальная операция - верхняя лобэктомия правого лёгкого. Врачи удалили долю лёгкого со злокачественной опухолью и сохранили функцию органа. В объём операции так же входит обязательная лимфодиссекция – биопсия внутригрудных лимфоузлов", - рассказала врач-онколог поликлинического отделения ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Валерия Жданова.

Как сообщает "tmn.aif.ru", онкологи исключили у пациента метастатическое поражение внутригрудных лимфоузлов и выявили совершенное иное заболевание. Помимо плоскоклеточного рака легкого 1 стадии, у пациента диагностировали В - клеточную лимфому — злокачественное заболевание, развивающееся из клеток иммунной системы.

"Основным фактором риска возникновения рака лёгких является курение. В настоящее время мужчина восстанавливается после операции. А дальнейшую тактику лечения лимфомы врачи определят после результатов пункции костного мозга", — добавила Валерия Жданова.

Отметим, в прошлом году онкологические заболевания лимфатической ткани были выявлены у 133 жителей Тюменской области.

# врачи , Медицинский город

﻿
