  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Водителей призвали сбавить скорость на Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском

Общество, 18:53 07 ноября 2025

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

О сложных дорожных условиях на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском предупреждает водителей Госавтоинспекция Тюменской области.

Вечером 7 ноября на автодороге дождь, сильный боковой ветер и туман.

Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и сбавить скорость.

# Госавтоинспекция Тюменской области

﻿
