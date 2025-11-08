Тюменцев приглашают на спектакль "Полярная болезнь"
Показ спектакля "Полярная болезнь" по пьесе Марии Малухиной состоится в Молодежном театральном центре "Космос" 14 и 15 ноября.
Постановка перенесет зрителей в 1996 год, погружая в истории трех женщин, чьи судьбы пересекаются в автобусе по пути на заработки. Героини мечтают о лучшей жизни, но вынуждены тратить все силы на выживание в условиях крайнего севера. Столкнувшись с трудностями, они понимают, что единственный путь к спасению — сплоченность и взаимовыручка, сообщает "Moi-portal.ru".
"Девяностые — это интересное и одновременно сложное время. Мы предлагаем зрителям окунуться в атмосферу той эпохи, прожить вместе с героинями их истории, моменты отчаяния и надежды, проникнуться невероятной силой духа, которая рождается во взаимной поддержке", — сказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.
Добавим, впервые "Полярная болезнь" была представлена на итоговых показах театральной школы "Теплица" МТЦ "Космос" в 2024 году. Позже спектакль получил поддержку в конкурсе на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" в 2024 году.