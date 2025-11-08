37 юных спортсмена сыграю в настольный теннис для слепых в Тюмени

Соревнования по настольному теннису для слепых пройдут на базе Центра комплексной реабилитации "Родник" в Тюмени 9 ноября. В турнире примут участие 37 спортсменов из Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Удмуртской Республики и Башкортостана, сообщает пресс-служба учреждения.

Игра для незрячих спортсменов сочетает в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Спортсмены используют ракетку, мяч со стальными шариками внутри и перчатку для защиты руки от ударов мяча. Игра проходит в светонепроницаемых масках.

"Ребята играют в два этапа: предварительный, полуфинальный и финальный. Это единственные соревнования, которые идут поэтапно, чтобы в следующем году мы могли провести первенство России", — рассказала главный судья соревнований, старший тренер сборной команды Российской Федерации по настольному теннису (спорт слепых) Ирина Борисова.