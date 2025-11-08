  • 8 ноября 20258.11.2025суббота
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

37 юных спортсмена сыграю в настольный теннис для слепых в Тюмени

Спорт, 15:37 08 ноября 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по настольному теннису для слепых пройдут на базе Центра комплексной реабилитации "Родник" в Тюмени 9 ноября. В турнире примут участие 37 спортсменов из Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Удмуртской Республики и Башкортостана, сообщает пресс-служба учреждения.

Игра для незрячих спортсменов сочетает в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Спортсмены используют ракетку, мяч со стальными шариками внутри и перчатку для защиты руки от ударов мяча. Игра проходит в светонепроницаемых масках.

"Ребята играют в два этапа: предварительный, полуфинальный и финальный. Это единственные соревнования, которые идут поэтапно, чтобы в следующем году мы могли провести первенство России", — рассказала главный судья соревнований, старший тренер сборной команды Российской Федерации по настольному теннису (спорт слепых) Ирина Борисова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# люди с ОВЗ , настольный теннис

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 08.11.202537 юных спортсмена сыграю в настольный теннис для слепых в Тюмени
16:54 07.11.2025Соревнования по силовой гимнастике среди муниципальных служащих пройдут в Тюмени
08:07 07.11.2025Тюменские студенты посоревнуются в настольном теннисе
18:08 06.11.2025Тюменец Артур Милованов – в десятке сильнейших пловцов-ветеранов России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора