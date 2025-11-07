  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
Жителям Тюменской области напоминают об опасности тонкого льда

Общество, 19:47 07 ноября 2025

Профилактические мероприятия безопасного поведения на льду проходят на водоемах Тюменской области.

В на водоемах сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминают жителям о мерах предосторожности в период формирования устойчивого ледяного покрова.

"Структура льда сейчас хрупкая и рыхлая. Чтобы выдержать вес взрослого человека, лед должен быть толщиной не менее 10 сантиметров", - напомнил руководитель Тюменского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Каплин.

Лед особенно тонкий в местах устьев рек и впадения притоков, роста камышей, выхода ключей и сброса стоков.

В МЧС отмечают: если температура воздуха держится выше 0°C более трёх дней, прочность льда снижается в четыре раза.



