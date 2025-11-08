Тоболяк расплатился в магазине деньгами с чужой банковской карты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продукты на сумму 4 тыс. 900 рублей купил житель Тобольска, расплатившись чужой банковской картой. 64-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что потерял карту и только через несколько дней обнаружил, что с нее списали деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Кражу совершил 39-летний тоболяк. Мужчину доставили в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что чужую банковскую карту нашел на улице и решил ей воспользоваться. В магазинах он приобрел алкогольную и табачную продукцию, а также продукты питания, после чего выкинул карту.

В отношении тоболяка возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.