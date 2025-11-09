  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Ялуторовские врачи рассказали школьникам о возможностях современной медицины

Общество, 08:33 09 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О возможностях современной медицины рассказали школьникам врачи областной больницы №23 в Ялуторовске. Ученики медицинского класса погрузились в мир высокотехнологичной малоинвазивной хирургии, сообщает медучреждение.

Ученики познакомились с принципами рентгенэндоваскулярных технологий. Им рассказали, как с помощью тончайших катетеров и проводников врачи работают внутри сосудов. Показали, каким образом рентгеновское излучение помогает визуализировать процесс в реальном времени и информировали о том, какие заболевания можно диагностировать и лечить этим методом.

Ребята пообщались с заведующим региональным сосудистым центром, врачом- кардиологом Романом Макаровым, врачами рентгенэндоваскулярными хирургами Виктором Быхановым и Сергеем Васильевым.

Помимо теории, ребятам показали оборудование операционной — ангиографический комплекс, мониторы; примеры диагностических снимков и ангиограмм с пояснениями.

Заведующий региональным сосудистым центром Роман Макаров заметил, что такие встречи —это первый шаг к осознанному выбору профессии. А для врачей это — инвестиция в будущее медицины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , профориентация , хирургия , школьники , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 09.11.2025 Волонтеры готовят партию носилок, тачки и буржуйки для тюменских бойцов СВО
09:49 09.11.2025250 школьников Тюмени будут получать стипендии главы города в 2026 году
08:33 09.11.2025Ялуторовские врачи рассказали школьникам о возможностях современной медицины
19:12 08.11.2025Тюменцы отправили в детский дом Краснодона школьные принадлежности и канцелярию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора