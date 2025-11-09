Ялуторовские врачи рассказали школьникам о возможностях современной медицины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" |

О возможностях современной медицины рассказали школьникам врачи областной больницы №23 в Ялуторовске. Ученики медицинского класса погрузились в мир высокотехнологичной малоинвазивной хирургии, сообщает медучреждение.

Ученики познакомились с принципами рентгенэндоваскулярных технологий. Им рассказали, как с помощью тончайших катетеров и проводников врачи работают внутри сосудов. Показали, каким образом рентгеновское излучение помогает визуализировать процесс в реальном времени и информировали о том, какие заболевания можно диагностировать и лечить этим методом.

Ребята пообщались с заведующим региональным сосудистым центром, врачом- кардиологом Романом Макаровым, врачами рентгенэндоваскулярными хирургами Виктором Быхановым и Сергеем Васильевым.

Помимо теории, ребятам показали оборудование операционной — ангиографический комплекс, мониторы; примеры диагностических снимков и ангиограмм с пояснениями.

Заведующий региональным сосудистым центром Роман Макаров заметил, что такие встречи —это первый шаг к осознанному выбору профессии. А для врачей это — инвестиция в будущее медицины.