  • 9 ноября 20259.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

В Тюменской области прогнозируют сильный ветер до 18 метров в секунду

Общество, 16:31 09 ноября 2025

Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильный ветер до 18 метров в секунду прогнозируют в отдельных территориях Тюменской области на 10 ноября. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Для предотвращения гололеда на федеральных трассах проводят обработку. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

В "Уралуправтодоре" призвали водителей не препятствовать работе дорожной техники, проявлять внимательность и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

# непогода

﻿
