В Тюменской области прогнозируют сильный ветер до 18 метров в секунду

Сильный ветер до 18 метров в секунду прогнозируют в отдельных территориях Тюменской области на 10 ноября. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Для предотвращения гололеда на федеральных трассах проводят обработку. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

В "Уралуправтодоре" призвали водителей не препятствовать работе дорожной техники, проявлять внимательность и соблюдать дистанцию и скоростной режим.