Тюменские волейболисты вышли в полуфинал первенства России

Спорт, 16:45 09 ноября 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Сборные команды юношей и девушек до 16 лет по волейболу из Тюменской области вышли в полуфинал межрегиональных первенств страны. Об этом сообщает департамент спорта Тюменской области.

Девушки свои матчи провели в Челябинске. В итоге сборная под руководством Сергея Саркисяна стала второй. Выше расположились только хозяйки площадки. Лучшим игроком в составе тюменской команды была признана Злата Бузунова.

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Юноши соревновались в Екатеринбурге. Тюменские волейболисты стали бронзовыми призёрами, тренер — Галина Фицак. Победу же праздновала сборная Югры.

# волейбол

