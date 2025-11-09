Тюменские волейболисты вышли в полуфинал первенства России

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Сборные команды юношей и девушек до 16 лет по волейболу из Тюменской области вышли в полуфинал межрегиональных первенств страны. Об этом сообщает департамент спорта Тюменской области.

Девушки свои матчи провели в Челябинске. В итоге сборная под руководством Сергея Саркисяна стала второй. Выше расположились только хозяйки площадки. Лучшим игроком в составе тюменской команды была признана Злата Бузунова.

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Юноши соревновались в Екатеринбурге. Тюменские волейболисты стали бронзовыми призёрами, тренер — Галина Фицак. Победу же праздновала сборная Югры.