Тюменские волейболисты вышли в полуфинал первенства России
Сборные команды юношей и девушек до 16 лет по волейболу из Тюменской области вышли в полуфинал межрегиональных первенств страны. Об этом сообщает департамент спорта Тюменской области.
Девушки свои матчи провели в Челябинске. В итоге сборная под руководством Сергея Саркисяна стала второй. Выше расположились только хозяйки площадки. Лучшим игроком в составе тюменской команды была признана Злата Бузунова.
Юноши соревновались в Екатеринбурге. Тюменские волейболисты стали бронзовыми призёрами, тренер — Галина Фицак. Победу же праздновала сборная Югры.