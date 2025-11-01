  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
Школьников зовут на второй этап лиги Тюменской области по интеллектуальным играм

Общество, 17:49 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этап лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных команд состоится в гимназии №12 Тюмени 11 ноября. Игру сделают из вопросов первого этапа школьного регионального Кубка, сообщает Интеллектуальное движение региона.

Лига - это турнир, состоящий из пяти этапов. В рамках каждого этапа команды сыграют 24 вопроса дисциплины "Что? Где? Когда?". Положение доступно по ссылке.

Игра пройдет в два потока: в 14 часов 30 минут и 17 часов 30 минут. В каждом смогут принять участие до 20 команд. Одновременно за игровым столом могут находиться не более шести человек. Замены можно сделать в перерывах между турами. Регистрация открыта до 12 часов 11 ноября.

У всех заявившихся участников и сопровождающих с собой должен быть документ, удостоверяющий личность, а также сменная обувь. Участие бесплатное.

Возрастное ограничение: 6+

