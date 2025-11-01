Тюменского доцента отметили в Российской академии художеств

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Доцент кафедры дизайна архитектурной среды ТИУ Людмила Козлова награждена дипломом Российской академии художеств. Он присуждается профессионалам, достигшим высокого уровня мастерства в области изобразительного, декоративно-прикладного, архитектурного и других видов искусств, сообщает пресс-служба вуза.

Дипломом член Союза художников России, Союза дизайнеров России, участник региональных всероссийских и международных выставок, лауреат всероссийских и международных конкурсов была отмечена за серию работ "Крещение" и "Славянский хоровод". Обе работы тюменского керамиста связаны с глубокими духовными и культурными темами.

Для создания серии работ "Крещение", посвященной духовному таинству человека, Людмила Козлова черпала вдохновение из воспоминаний детства, когда бабушка рассказывала ей о хранении крестильных рубашек, которые по старинной традиции, помогали исцелиться от болезней. В работе "Славянский хоровод" четыре керамических скульптуры изображают традиционный обряд хоровода. Каждая фигура – женский образ, символизирующий нерушимую связь женщины с природой, культурой и жизненной энергией народа, единство и преемственность поколений.

"Для меня было большой честью находиться в такой торжественной обстановке, в исторических стенах Российской академии художеств. Эта награда станет мощным стимулом для дальнейшей творческой работы и развития", – поделилась Людмила Козлова.