Сельхозпроизводители получат господдержку на внедрение инновационных решений

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительную поддержку на реализацию комплексных научно-технических проектов по внедрению инновационных решений начнут получать сельхозпроизводители в рамках государственной программы развития сельского хозяйства с начала 2026 года.

Как сообщает правительство РФ, более 40 таких проектов были выбраны для реализации в рамках соответствующей федеральной программы. Планируется ежегодно проводить такие отборы по 15 наиболее важным направлениям: выведение новых сортов и гибридов для растениеводства, включая виноград, плодовые и ягодные культуры, разработка подходов, которые могут понадобиться для их выращивания; селекционные исследования в мясном скотоводстве и птицеводстве.

Предусмотрено возмещение до половины затрат заказчиков таких комплексных научных решений, что позволит аграриям профинансировать исследования, покупку необходимых материалов, в том числе программного обеспечения, частично компенсировать расходы на приобретение и монтаж оборудования и сельхозтехники.

Также уточнен порядок субсидирования для тех российских субъектов, которые активно занимаются элитным семеноводством, овощеводством в защищенном грунте.

"Все эти решения вступят в силу соответственно с 1 января 2026 года. Прошу Минсельхоз обеспечить доведение средств до производителей как можно раньше, в начале финансового года, чтобы все вопросы были закрыты", – поручил председатель правительства Михаил Мишустин.