Пятый форум "Патриоты Урала" проведут в Ханты-Мансийске

Общество, 14:42 10 ноября 2025

Пятый форум "Патриоты Урала" пройдет в Ханты-Мансийске в марте 2026 года. Об этом объявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога на пленарной сессии IV Форума.

В обсуждении также участвовали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, Герой России, начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, Герой России Максим Шоломов, руководитель "Комитета семей воинов Отечества", лауреат государственной премии РФ в области правозащитной деятельности, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова, руководитель военно-аналитического центра "Рыбарь" Михаил Звинчук.

Эксперты и участники форума подвели итоги работы секций и определили для себя задачи на будущее. Полпред отметил, что на форуме нет случайных людей. Дискуссии, которые проходят на каждом форуме, получили реальное воплощение: в каждом субъекте Уральского федерального округа появились награды для добровольцев, которые помогают СВО. Кроме того, запущен проект "Патриоты онлайн", аудитория которого превысила 25 тысяч зрителей, сообщает полпредство УФО.

"Самая главная цель, ради которой и создавались "Патриоты Урала": чтобы волонтеры и активисты познакомились между собой и установили крепкие связи. Не зря говорят: один в поле не воин. Когда нас много, нас не одолеть. Наша сила – в единстве. Основными темами форума были патриотическое воспитание молодёжи и поддержка ветеранов спецоперации и их близких. По результатам обсуждений появилось много интересных предложений, которые мы обязательно проработаем и реализуем", - подчеркнул Артём Жога.

Напомним, что IV форум волонтёров и гражданских активистов "Патриоты Урала" проходил с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

# Артем Жога , волонтеры , патриотический форум , Ханты-Мансийск

