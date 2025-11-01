  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды ночью 11 ноября

Общество, 14:57 10 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега ожидаются в Тюменской области в ночь на 11 ноября.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в отдельных районах метель. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с.

Днем ожидается небольшое потепление, температура - от плюс 2 до минус 3 градусов.

