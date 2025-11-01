Тело 56-летней женщины обнаружили в реке Ишим

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Обстоятельства смерти 56-летней женщины устанавливают следователи в Ишиме. Тело местной жительницы обнаружил рыбак в р. Ишим 9 ноября. Мужчина сообщил, что заметил тело в воде, а затем самостоятельно извлек его на берег.

"Установлено, что женщина вышла из дома в этот же день ранним утром и впоследствии ее местонахождение родным было неизвестно", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сотрудники следственного отдела провели осмотр на месте происшествия, внешних признаков насилия обнаружено не было. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.