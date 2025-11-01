  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
В двух селах Казанского округа отменили карантин по бешенству животных

Общество, 19:01 10 ноября 2025

Карантин по бешенству животных отменили в д. Долматово и п. Челюскинцев Казанского муниципального округа. Соответствующие постановления подписаны в правительстве региона, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Ограничительные мероприятия действовали с 12 сентября 2025 года.

# карантин по бешенству

