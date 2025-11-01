  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
"Умную" спортивную площадку открыли в Ялуторовске

Спорт, 19:22 10 ноября 2025

департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

"Умную" спортивную площадку открыли на ул. Комсомольской в Ялуторовске. Она включает зону для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, а также зону общей физической подготовки с тренажерами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

У тренажеров на спортплощадке есть QR‑коды — они показывают онлайн‑рекомендации по тренировкам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области открыто несколько "умных" площадок. Это три площадки и модульный спортивный зал "Юность" в Тюмени, а также одна спортплощадка в Ишиме.

