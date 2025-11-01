  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Тюменские пятиклассники приняли присягу кадета МЧС России

Общество, 18:21 11 ноября 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

34 учащихся школы № 48 приняли присягу кадета МЧС России в Тюмени, сообщает ведомство.

В торжественной церемонии приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, глава города Максим Афанасьев и председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"В Тюмени стало доброй традицией ежегодно принимать в ряды ведомства новых кадетов, создавать специализированные классы. Благодарю родителей и руководство школы, что в очередной раз доверили нам своих детей, которым мы все вместе будем прививать любовь к Отечеству и профессии спасателей. Уверен, что через десять лет многие из ребят придут к нам на службу молодыми лейтенантами, готовыми обеспечивать безопасность жителей нашего региона", – подчеркнул начальник областного главка МЧС России.

С важным событием собравшихся поздравил главный федеральный инспектор. По его словам, принятие кадетской присяги – тот шаг, который будет определять дальнейшую учебу, жизнь и ответственный подход к делу.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Максим Афанасьев уверен, что из новоиспеченных кадетов получатся настоящие защитники Отечества. Он пожелал каждому успехов, быть лучшими в спорте, учебе, гордостью ваших родителей.

"От лица Тюменской городской думы и от себя лично выражаю слова признательности директору школы № 48 Анне Пановой, благодаря которой в учебном заведении действуют три кадетских класса МЧС России. Уверена, что их количество будет только увеличиваться", - подчеркнула председатель думы.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , кадеты

Архив новостей

﻿
