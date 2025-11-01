  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Логотип к 440-летию Тюмени разработают в мастерской "Сенеж"

Общество, 17:49 11 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дизайн-проект логотипа 440-летия Тюмени разработает команда центра стратегического развития "Сибирь" в мастерской управления "Сенеж".

"Исходная идея была сильной и образной: логотип на основе спила дерева. Символика деревянного зодчества — прямая отсылка к истокам, к первой русской крепости в Сибири. Годовые кольца с датами — как наглядная летопись истории города. Мы понимаем: Тюмень имеет богатое наследие, а также энергичное настоящее и уверенное будущее. Поэтому наша ключевая задача здесь, в Сенеже — усилить знак. Превратить его из памятного в живой, из взгляда в прошлое — в символ развития", - рассказали тюменцы.

t.me/sbr_tmn

