В Тюмени появятся нефтехимические классы для школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу ранней профориентации тюменских школьников 8-9 классов запустят компания СИБУР и Тобольский техникум в Тюмени. На базе центра "СИБУРИНТЕХ" ребята смогут участвовать в чемпионатах профмастерства. сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Создание технологического суверенитета нашей страны – стратегическая задача ближайших лет. Нефтехимические классы будут готовить абитуриентов нового поколения – ребят, целенаправленно стремящихся к развитию отрасли. Сотрудничество Тюмени и Тобольска имеет здесь первостепенное значение", - сказала директор департамента образования Тюмени Ольга Тренина.

Тобольский многопрофильный техникум и департамент образования Тюмени заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке абитуриентов СПО.

"Наш техникум укрепляет связь "школа-техникум-индустрия". Мы нацелены на профессионально-ориентированных абитуриентов, которые, готовы включаться в наши образовательные программы", - добавил директор Тобольского многопрофильного техникума Станислав Поляков.

Техникум обеспечивает предприятия Тюменской области молодыми кадрами: более 70% выпускников остаются в промышленности и работают по специальности.