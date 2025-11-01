  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Количество использующих централизованное водоснабжение тюменцев выросло на 76 %

Общество, 14:53 12 ноября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Количество абонентов, пользующихся централизованным водоснабжением, выросло на 76 % в Тюмени. Число водоразборных колонок сократилось с 466 до 117 штук с 2015 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Аналогичная динамика наблюдается в Тюменском округе: с 2020 года число водоразборных колонок сократилось в четыре раза, а число абонентов централизованой сети увеличилось на 15 %. В 2025 году в Исетском округе из 129 колонок убрали 38.

"Мы демонтируем водоразборные колонки там, где это действительно оправдано. В первую очередь, если рядом нет абонентов или жители могут подключиться к централизованному водоснабжению. Постепенно водоразборные колонки становятся реликвией, будущее – за чистой водой в каждом доме", – рассказала начальник отдела оптимизации режимов сетей и сооружений "Росводоканала Тюмень" Татьяна Удотова.

Колонки промерзают зимой, вокруг них образуется наледь, из-за неправильного использования они выходят из строя. Отказ от водоразборных устройств даёт ощутимые преимущества. Сокращаются затраты на обслуживание и ремонт, особенно в зимний период. Снижаются неучтённые потери воды и случаи водоразбора без договора. Абоненты платят только за фактический объём потребления, а не по нормативу, и переходят на централизованное водоснабжение, получая чистую воду прямо из крана.

Сейчас в Тюмени действуют 117 водоразборных устройств, 19 из них автоматизированы, 16 оборудованы греющим кабелем, что значительно снижает риск замерзания.

О неработающих водоразборных колонках можно сообщить в информационную службу "Росводоканала Тюмень" по телефону 540-940.

