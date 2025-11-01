  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Тюменские студенты-медики признаны победителями всероссийского конкурса

Общество, 14:42 12 ноября 2025

Студентки Института клинической медицины Тюменского медицинского университета Хамуда Эсра Мохамед Эльходари Оуф и Негм Ая Реда Абделати стали победителями конкурса "СтудRussia" для иностранных студентов в Екатеринбурге. Он объединил 140 человек из 25 стран и 23 российских вузов.

По информации вуза, Хамуда Эсра выступала в номинации "Русский язык и культура". Студентка продемонстрировала не только уверенное владение русским языком, но и глубокое понимание русской культуры. Она исполнила песню "Валенки" и получила высокие баллы жюри.

Ая в номинации "Будущее науки" выступала на английском языке, рассказав о научных достижениях и важности международного сотрудничества для научного прогресса. Она отметила, что конкурс стал для нее шансом почувствовать единство с участниками и организаторами и получить бесценный опыт.

К конкурсу студентов подготовила руководитель Международного клуба Тюменского медицинского университета Ольга Черных, которая подчеркнула, что такие результаты - плод системной работы клуба по поддержке, мотивации и развитию талантливых студентов-иностранцев. Победы подтверждают высокий уровень подготовки и открывают новые возможности для международного признания университета.

