Сотрудники экстренных служб напомнили тюменским водителям о скоростном режиме
Сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи провели для водителей информационное мероприятие на трассе Тюмень - Омск в Омутинском округе, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
Они призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, напомнили, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями. Автовладельцам рассказали о необходимости быть особенно внимательными в сложных погодных условиях и при движении вблизи пешеходных переходов. Сотрудники экстренных служб заполнили специальные плакаты-обращения, которые разместили на объектах придорожной инфраструктуры.