  • 12 ноября 202512.11.2025среда
  • USD81,3562
    EUR94,1954
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Сотрудники экстренных служб напомнили тюменским водителям о скоростном режиме

Общество, 15:26 12 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи провели для водителей информационное мероприятие на трассе Тюмень - Омск в Омутинском округе, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Они призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, напомнили, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями. Автовладельцам рассказали о необходимости быть особенно внимательными в сложных погодных условиях и при движении вблизи пешеходных переходов. Сотрудники экстренных служб заполнили специальные плакаты-обращения, которые разместили на объектах придорожной инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ГУ МЧС России по Тюменской области , скорая помощь , федеральная трасса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 12.11.2025Более 50 елей высадили на Текутьевском кладбище в Тюмени
17:05 12.11.2025Тюменская область привлекла 23,9 млн рублей на реализацию творческих проектов
16:54 12.11.2025В Тюменской области 78 % работников готовы уйти к конкурентам
16:43 12.11.2025В Тюменской области число разговоров по телефону выросло на 26% - Билайн

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора