Ростехнадзор высоко оценил подготовку Тюменской области к зиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ростехнадзор высоко оценил подготовку Тюменской области, Югры и Ямала к зиме. По информации заместителя руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Казанцева, в Тюменской области проверены все 26 муниципальных образований, каждый получил заключение "Готов".

12 ноября Ростехнадзор провел всероссийское совещание, посвященное завершению оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2025-2026 годов. В нем принял участие заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, паспорта готовности к зиме выданы 22 муниципалитетам Тюменской области. Остальные должны закончить оформление документов до 20 ноября, уточнили в департаменте ЖКХ Тюменской области.