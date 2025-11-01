  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Тюменскому врачу объявлена благодарность президента РФ

Общество, 20:53 12 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Благодарность президента РФ объявлена тюменскому врачу Александру Косинову.

Как сообщает информационный центр правительства региона, распоряжение "О поощрении" подписал глава государства Владимир Путин.

Александр Косинов, работающий в городской поликлинике №3, отмечен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Документ опубликован на портале правовой информации.

# благодарность , врачи

