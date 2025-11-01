  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
В Тюменской области пожарные гидранты подготовлены к зиме

Общество, 10:02 15 ноября 2025

Росводоканал Тюмень

Сезонное обслуживание пожарных гидрантов завершил "Росводоканал Тюмень". Дважды в год специалисты предприятия проверяют исправность оборудования, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды в случае пожара.

На обслуживании предприятия находится почти пять тысяч гидрантов: 4 тыс. 83 - в Тюмени, 597 - в Тюменском муниципальном округе и 215 - в Исетском. С начала 2025 года специалисты отремонтировали 24 устройства, 97 заменили на новые.

"Каждый гидрант проходит проверку минимум дважды в год. Еженедельно мы обследуем около двух сотен устройств. Небольшие неисправности устраняем сразу, а при серьёзных нарушениях включаем оборудование в план капитального ремонта", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

После каждого использования пожарный гидрант обязательно проходит повторную проверку, отмечают специалисты. Это нужно, чтобы убедиться, что устройство осталось герметичным, не повреждено механически и готово к следующему применению. Даже кратковременное подключение пожарных рукавов может повредить резьбу или уплотнители.

Все пожарные гидранты нанесены на интерактивную карту, доступ к которой имеют сотрудники регионального МЧС. Система позволяет в режиме реального времени определить местоположение устройства, его техническое состояние и дату последней проверки. В случае пожара карта помогает оперативно найти ближайший исправный гидрант и подать воду без потери времени.

# пожарные гидранты , Росводоканал Тюмень

