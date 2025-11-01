  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Обратившись в ПФР за пенсией, житель Абатского района узнал о своей "смерти"

Общество, 11:46 13 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Абатский районный суд, рассмотрев гражданское дело по заявлению местного жителя, отменил вынесенное ранее решение о признании мужчины умершим.

Из материалов дела известно, что житель Абатского района, обратившись в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии, узнал о внесении записи о своей смерти.

Мужчине сообщили о наличии актовой записи о смерти и выданном отделом ЗАГС свидетельства о смерти, датированного 21 марта 2018 года.

Как выяснилось, с 2013 года селянин проживал и работал в другом муниципальном районе и не знал о своем юридическом статусе.

Для подтверждения своей личности он добровольно прошел дактилоскопическую регистрацию и смог обратиться в суд для аннулирования записи о смерти.

По решению суда отдел ЗАГС администрации Абатского муниципального района обязан аннулировать актовую запись о смерти в отношении мужчины.

# Абатский район , суд

