В Нижнетавдинском округе начали обустраивать автозимник

| Фото: ТГ-канал Сергея Борисевича | Фото: ТГ-канал Сергея Борисевича

К обустройству зимника между с. Нижняя Тавда и д. Кускургуль приступили в Нижнетавдинском округе. Подрядчик уже выполнил предварительную планировку проезжей части, сейчас устраняет колею на грунтовых участках, чтобы обеспечить ровную основу для будущей дороги.

Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Борисевич в своих соцсетях. Он уточнил, что когда почва достаточно промерзнет, начнутся основные этапы работы: устройство дорожной насыпи, закрепление снежного покрова и покрытие специальными материалами для придания прочности и долговечности покрытию. Подрядчиком выступает местное ДРСУ-2.

"Данная трасса играет ключевую роль в обеспечении транспортной доступности удалённых населённых пунктов и бесперебойного транспортного сообщения с крупными автомобильными магистралями не только округа, но и межрегионального сообщения. Своевременное начало работ позволит завершить строительство зимника заранее и гарантировать доступность населённых пунктов для грузовых перевозок, доставки необходимых ресурсов и оказания экстренной помощи", - подчеркнул Сергей Борисевич.