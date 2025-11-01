  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
  • USD81,2852
    EUR94,1893
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

В Нижнетавдинском округе начали обустраивать автозимник

Общество, 17:27 13 ноября 2025

ТГ-канал Сергея Борисевича | Фото: ТГ-канал Сергея Борисевича

К обустройству зимника между с. Нижняя Тавда и д. Кускургуль приступили в Нижнетавдинском округе. Подрядчик уже выполнил предварительную планировку проезжей части, сейчас устраняет колею на грунтовых участках, чтобы обеспечить ровную основу для будущей дороги.

Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Борисевич в своих соцсетях. Он уточнил, что когда почва достаточно промерзнет, начнутся основные этапы работы: устройство дорожной насыпи, закрепление снежного покрова и покрытие специальными материалами для придания прочности и долговечности покрытию. Подрядчиком выступает местное ДРСУ-2.

"Данная трасса играет ключевую роль в обеспечении транспортной доступности удалённых населённых пунктов и бесперебойного транспортного сообщения с крупными автомобильными магистралями не только округа, но и межрегионального сообщения. Своевременное начало работ позволит завершить строительство зимника заранее и гарантировать доступность населённых пунктов для грузовых перевозок, доставки необходимых ресурсов и оказания экстренной помощи", - подчеркнул Сергей Борисевич.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автозимники , Нижняя Тавда , Сергей Борисевич

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 13.11.2025Рост российской экономики становится сбалансированным, констатируют аналитики
18:26 13.11.2025Тюменцы получают подозрительные извещения о поверке счетчиков
18:10 13.11.2025Новые фотозоны и светящиеся шары украсят Тюмень к Новому году
18:00 13.11.202514 ноября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора