Школьница из Ишима поделилась яркими впечатлениями о смене в "Артеке"

Общество, 14:36 14 ноября 2025

Десятиклассница из школы № 7 Ишима Виктория Ильина вернулась из Международного детского центра "Артек", где провела незабываемые три недели на патриотической смене "Россия – Родина моя!". В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", который встретил ее на перроне в Тюмени, девушка рассказала, как попала в легендарный лагерь, и что ей запомнилось больше всего.

Путь в "Артек" Виктория с подругой начали, поговорив с бывшей участницей смены. Девочки узнали, какие документы нужны для заявки, и решили попробовать свои силы. На 11 смену им не хватило квоты, но на 12 Тюменской области выделили больше мест, и обе подруги прошли отбор.

"Приходилось очень тщательно собирать портфолио: приложить грамоты за последние три года, справки о занятиях в музыкальной школе, информацию об участии в конкурсах. Сложность была в том, что не на всех грамотах указаны даты проведения мероприятий. Мы искали подтверждения в соцсетях, на сайтах конкурсов. Это заняло много времени, но без этих данных заявку бы не приняли", - рассказала Виктория.

В "Артеке" каждый день был наполнен событиями: экскурсиями, акциями, интерактивными программами, музыкальными конкурсами, интеллектуальными и спортивными мероприятиями. Особое впечатление на девушку произвела программа ко Дню народного единства.

"Мы побывали в лагере "Лазурный" на мастер‑классах по традиционным ремеслам Республики Марий Эл. Делали браслеты дружбы, рисовали на шопперах. А завершилась программа масштабной массовкой лагере "Речном". Это стало одним из самых ярких событий!" - поделилась девушка.

Виктория попала в туристический отряд, где освоила полезные навыки: научилась вязать туристические узлы, вместе с ребятами поднималась на гору Аю‑Даг. Она рассказала, что такое сплочение невозможно забыть, потому что за пару недель ребята стали настоящей командой, узнали много нового друг о друге, обменялись опытом.

Не менее запоминающейся стала творческая составляющая смены. Несмотря на то, что Виктория и ее подруга оказались в разных отрядах, им удалось выступить вместе. На одном из мероприятий нужна была песня определенной тематики, а у подруги подходящей не оказалось. Девушки предложили свой вариант – "Крылатые качели". Сами репетировали, распевались. Записали выступление на видео и отправили преподавательнице по хору в Ишим. Она похвалила воспитанниц и сказала, что они уже могут выступать самостоятельно.

Отметила Виктория и особенный подход к обучению в "Артеке". "Уроки проходили совсем не так, как в обычной школе. Вместо домашней работы – практика прямо на занятии: на первом уроке теория, на втором – закрепление пройденного. Учителя замечательно объясняли материал, и все легко запоминалось. Таких форматов обучения в Ишиме, да и в любом другом городе, просто нет", - считает она.

Виктория призналась: "Когда ехала домой три дня в поезде, сильно тосковала по "Артеку" и новым друзьям. До сих пор, услышав артековские песни, могу расчувствоваться. Это было невероятное время, которое останется в памяти навсегда".

Девушка считает, что ее история – наглядный пример того, что шанс попасть в "Артек" есть у каждого целеустремленного школьника. Главное – верить в себя, собирать достижения и смело подавать заявку.

﻿

Инна Кондрашкина

