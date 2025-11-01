  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Тюменка стала победительницей XIV Национального музыкального проекта "Универвидение"

Общество, 21:03 13 ноября 2025

"Универвидение" | Фото: "Универвидение"

Тюменка Полина Хохрина стала победительницей XIV Национального музыкального проекта "Универвидение", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

13 ноября в Новосибирске на гала-шоу проекта финалисты представили 16 номеров.

Студентка Тюменского государственного института культуры Полина Хохрина покорила жюри своим исполнением народной песни.

Обладателем приза зрительских симпатий стал Народный вокальный ансамбль "Юность" из Республики Башкортостан.

Помотреть запись выступлений можно здесь. Возрастное ограничение: 0+.

